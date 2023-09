Un momento molto delicato quello vissuto in questi giorni da Tiziano Ferro. Il cantante ha annunciato la separazione dal marito Victor Allen. Una notizia che ha destabilizzato tutti i fan, una moltitudine di persone che negli anni hanno utilizzato strofe e testi di Tiziano come colonna sonora delle proprie storie d’amore.

Condividere con il pubblico emozioni e stati d’animo è sempre stata la chiave vincente del successo di Tiziano Ferro. Quante volte ci capita nella vita di ascoltare un brano e ritrovarsi a pieno nel testo scritto da un’artista? Questa è una delle caratteristiche più forti ritrovate dai fan nella musica di Tiziano, la capacità di riuscire sempre a raccontare il dolore e la vulnerabilità dei propri stati d’animo.

Una vita ricca di successi quella di Tiziano Ferro, alimentata dagli ultimi concerti di quest’estate fatti in tutti gli stadi italiani. In ognuno di essi o quasi, Tiziano è stato accompagnato e sostenuto dal marito Victor e dai loro splendidi gemellini. Un amore che sembrava pronto a sfidare qualsiasi tempesta, un’unione apparentemente stabile, viste le ultime notizie.

Tiziano Ferro a cuore aperto su Victor

La notizia della separazione tra Tiziano e Victor è arrivata come un fulmine a ciel sereno: “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato”.

Tiziano anche questa volta ha deciso di parlare a cuore aperto con tutti i suoi fan, evidenziando il dolore e la sofferenza vissuta nell’ultimo periodo: “Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme. Questa volta, però, è diverso”.

In un post condiviso sui social Tiziano ha anche condiviso con i suoi fan il desiderio di voler proteggere in maniera assoluta e come priorità indiscussa, i suoi figli. Alla luce di questo, è stata annullata momentaneamente la presentazione del suo romanzo.