Tiziano Ferro, tanto dolore per il divorzio: le possibili cause

Pochi giorni fa, Tiziano Ferro ha sorpreso tutti annunciando la fine del suo matrimonio con Victor Allen, 58enne americano proprietario di un’agenzia di marketing. Le cause alla base della rottura sono rimaste un mistero, ma ora il magazine Oggi ha cercato di gettare luce sulla questione intervistando persone vicine alla coppia. Queste fonti hanno svelato che la decisione di separarsi è stata motivata da uno scontro culturale e da divergenze nella loro visione della vita e delle relazioni.

Il settimanale, diretto da Carlo Verdelli, ha inoltre rivelato che la crisi non è stata affatto improvvisa, ma ha radici che risalgono a diversi mesi fa e che non è stata possibile superare. Questo ha portato Tiziano Ferro e Victor Allen a prendere la decisione di separarsi e seguire strade diverse.

Tanto dolore per il divorzio e le possibili cause

Secondo quanto riportato dal magazine Oggi, l’arrivo dei loro due figli, Margherita e Andreas, ha complicato ulteriormente la situazione anziché rafforzare il legame tra Tiziano Ferro e Victor Allen. La rivista afferma che la presenza dei figli ha “acuito le crepe piuttosto che appianarle”. Inoltre, si è rivelato che Tiziano Ferro sta vivendo un profondo dolore a causa dell’evolversi della situazione. La questione dei figli è complicata anche dal fatto che al momento non possono essere portati in Italia, sia per motivi anagrafici che legali.

Non è un caso che l’artista abbia cancellato i suoi impegni dopo aver annunciato il divorzio da Victor Allen, dichiarando che la sua priorità attuale sono proprio i suoi figli, che risiedono a Los Angeles.

Il musicista, noto per la sua riservatezza, nelle interviste recenti aveva sempre parlato in modo positivo di Victor, lasciando intendere che la loro storia d’amore stesse procedendo senza problemi. È evidente che Tiziano Ferro non ha cercato di creare anticipatamente pettegolezzi o scalpore attorno alla sua vita privata. Questa decisione è comprensibile e si inserisce perfettamente nella sua tradizione di riservatezza e di tutela della propria privacy, che lo ha sempre contraddistinto.