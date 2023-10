Tiziano Ferro, tutta la verità sulla fine del matrimonio con Victor

La notizia della separazione tra Tiziano Ferro e Victor Allen ha scosso il web. Il cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram un post con l’annuncio: “Io e Victor ci separiamo. Ci tengo a tutelare i miei figli, sono la mia priorità assoluta”.

Tiziano, visto il momento delicato, ha comunicato ai fan che in questo periodo della sua vita, sente di volersi concentrare sui figli e sulla sua rinascita personale. Pertanto ha annullato la presentazione del suo romanzo.

Tutti i fan, dopo la notizia, hanno dimostrato piena solidarietà al cantante con messaggi di affetto e piena solidarietà. Tiziano, emozionato e grato per tutto l’amore ricevuto, si è lasciato andare ad una lunga intervista, raccontando le motivazioni che hanno spinto lui e Victor ad optare per la separazione.

Svelati i motivi della separazione

Tiziano Ferro in un’intervista al Corriere della Sera, si è lasciato andare ad uno sfogo. Tra le sue parole: “Sono molto invidioso di chi riesce a chiudere i rapporti con la giusta serenità. Per noi non è stato cosi, i rapporti vanno coltivati da entrambi lati”.

A quanto pare, considerando le parole di Tiziano Ferro, non vi è stato un grande impegno da parte di Victor nel salvare un rapporto in crisi?

Tiziano ha cosi continuato:” Nonostante non stia passando un buon momento, credo nell’amore e nel futuro”. Il cantante ha anche sottolineato il dispiacere per la coincidenza dell’uscita del romanzo proprio in questo preciso periodo, in questo caso i tempi non si sono mostrati favorevoli alla gioia e al successo di questa sua nuova ed inedita esperienza.