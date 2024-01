TMW – Napoli, chiusura vicina per Traoré: gli agenti arrivano in città

La SSC Napoli è ad un passo dal perfezionare il secondo acquisto del mercato invernale. Secondo quanto raccolto dal portale Tuttomercatoweb.com, infatti, è vicina la conclusione per il passaggio in azzurro del centrocampista Hamed Traoré, ex Sassuolo

“Il Napoli è a un passo dal chiudere l’approdo di Hamed Traoré, centrocampista del Bournemouth, in prestito secco. L’ivoriano ha già detto di sì al trasferimento e lo stesso club inglese ha interesse a farlo giocare di più […]”.

“[…] Così Traoré è oramai a un passo dal tornare in Italia dopo dodici mesi in Premier League tutt’altro che sfavillanti. Gli agenti di Traore, dopo avere chiuso Dragusin al Tottenham, hanno preso un volo per Napoli per chiudere l’affare […]”.

SOLO UN ANNO FA IL CENTROCAMPISTA EX SASSUOLO FU PAGATO 25 MILIONI DI EURO

Il centrocampista non ha vissuto un periodo sfavillante in Premier League, tartassato dagli infortuni. Solo un anno fa è stato pagato 25 milioni di euro, ora il possibile approdo in magli azzurra per rilanciare la sua carriera.