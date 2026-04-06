TMW – Ok Conte alla Nazionale italiana, il sostituto sulla panchina del Napoli

Secondo quanto rivelato dal portale Tuttomercatoweb.com, il futuro di Antonio Conte sarebbe ormai deciso. Il tecnico salentino avrebbe già dato il proprio ok per diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia, aprendo di fatto a un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’esperienza sulla panchina del Napoli.

Una scelta che, sempre stando alle indiscrezioni, non troverebbe l’opposizione di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del club azzurro, consapevole del prestigio e dell’importanza della Nazionale, sarebbe disposto a liberare Conte senza creare attriti, favorendo una separazione consensuale e all’insegna della massima correttezza istituzionale.

L’addio di Conte aprirebbe inevitabilmente il tema del suo sostituto sulla panchina del Napoli. In cima alla lista dei possibili eredi ci sarebbe Vincenzo Italiano, profilo apprezzato per il suo calcio propositivo e per il lavoro svolto negli ultimi anni. Un allenatore considerato pronto per una grande piazza e capace di dare continuità tecnica al progetto.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali, ma la sensazione è che le prossime settimane possano essere decisive. Tra l’Italia che guarda al futuro con Conte e il Napoli pronto a voltare pagina con Italiano, il valzer delle panchine è appena iniziato e promette di essere uno dei temi centrali della prossima estate calcistica.