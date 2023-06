Todibo piace alla Juventus, il Barcellona visiona la situazione

Nel bel mezzo della complicata situazione finanziaria che sta vivendo, il club catalano sta già sondando la possibilità di portare un po’ di soldi per un giocatore di sua proprietà non molto tempo fa

Come sappiamo, il Barcellona sta ancora cercando di chiudere le partenze e le cessioni necessarie per avere il margine per poter intraprendere altre operazioni di mercato. Come sappiamo, questo è il grande handicap della squadra catalana, che spera di poterlo risolvere al più presto per poter intraprendere altre operazioni.

E non solo possono ottenere introiti dalle vendite della rosa attuale, come sappiamo, perché come ci dice Mundo Deportivo, in questo caso Jean-Clair Todibo può lasciare una somma di denaro di circa 9 milioni di euro. In questo caso, i blaugrana hanno trattenuto il 20% della sua futura vendita.

Battaglia in mezza Europa

E ora il 23enne difensore francese del Nizza è già ricercato per non meno di 45 milioni di euro. Si è affermato come giocatore chiave della difesa con 45 presenze all’attivo, tanto che diverse squadre di alto livello stanno seguendo le sue tracce da molto tempo.

Borussia Dortmund, Manchester United e Juventus sembrano pronte a pagare quella cifra per il difensore francese. A Barcellona si stanno già sfregando le mani per questo giocatore che ha un grande prestigio in tutta Europa e sembra possa passare presto in una big. Il francese sembra finalmente aver rispettato le aspettative di quando i catalani lo comprarono e, dopo un lungo girovagare tra Germania e Francia, potrebbe diventare un big del calcio europeo.