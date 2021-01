Tolisso può lasciare il Bayern Monaco: la Juve ci pensa ma occhio al PSG

Il centrocampista francese non è più inamovibile e può andar via. Le ultime

Quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia del Bayern Monaco per Corentin Tolisso. Il centrocampista francese non sta vivendo una stagione particolarmente brillante e potrebbe cercare fortuna altrove nel prossimo giugno.

Importanti aggiornamenti sulla questione sono stati riportati stamani in Germania dalla Bild, secondo cui il Bayern avrebbe addirittura stilato una lista di possibili pretendenti per il giocatore.

Nella lista sarebbe presente il Paris Saint-Germain, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo di Pochettino in virtù dei possibili addii dei vari Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes e Julian Draxler.

Tolisso rappresenterebbe un’importante occasione anche per la Juventus, che tentò di portarlo in Italia prima che approdasse proprio al Bayern.

Il club tedesco potrebbe cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, ma la Juve spingerebbe per uno scambio con Douglas Costa, attualmente in prestito proprio al Bayern, che ancora non ha deciso se acquisterà o meno il giocatore a titolo definitivo al termine della stagione.