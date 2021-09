Tom Hopper e Kat Graham protagonisti di “Love in the Villa” di Netflix

Tom Hopper e Kat Graham saranno i protagonisti della commedia romantica di Netflix Love in the Villa.

Hopper, conosciuto principalmente per The Umbrella Academy, e Graham, nota a livello globale per il suo ruolo nella serie The Vampire Diaries, si innamoreranno in questa nuova commedia romantica di Netflix.

Deadline rivela ulteriori dettagli su Love in the Villa con Tom Hopper e Kat Graham:

“Il film segue le vicende di una giovane donna che decide di fare un viaggio da sola dopo essersi lasciata con il fidanzato. La donna arriva nella romantica città di Verona, convinta di passare la sua vacanza da sola in una romantica villa. Invece, per un errore, la villa è stata prenotata anche da un cinico ma affascinante inglese, che dividerà la villa con lei”.

Al momento la produzione del film a Verona è già in corso. Infatti si pensa che possa essere rilasciato su Netflix già l’anno prossimo.

Mark Steven Johnson dirigerà Love in the Villa.

A tal proposito Johnson, ha rilasciato la seguente dichiarazione sul progetto:

“Ora più che mai vi è bisogno di amore e risate. Tutti sembrano così divisi in questo momento ma alla fine dei conti tutti vogliono la stessa cosa: amare ed essere amati. Questo è ciò che rappresentano film come Love in the Villa”.

Infine, oltre a Tom Hopper e Kat Graham, al momento non vi sono informazioni sul resto del cast.