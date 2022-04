Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, la coppia di nuovo insieme? Le segnalazioni

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno avuto una lunga relazione di 10 anni, tuttavia non finita al meglio. I due, infatti, hanno dichiarato lo scorso gennaio di essersi separati ma comunque di avere buoni rapporti soprattutto per le figlie nate da questo amore.

Comunicato ufficiale della separazione

Con un comunicato ufficiale la coppia ha fatto sapere: “Dopo tutti questi anni, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso Trussardi”.

Ritorno di fiamma?

Nonostante il comunicato rilasciato mesi fa, la coppia sembrerebbe essere tornata insieme. Michelle più volte è stata vista in compagnia di Giovanni Angiolini, in atteggiamenti molto intimi ma stando alle ultime paparazzate forse potrebbe aver dato una seconda possibilità al suo matrimonio.

Ivan Rota su Dagospia fa sapere che la showgirl e Tomaso sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti molto intimi. “Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali in Val di Genova vicino a Pinzolo. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling tra i due nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?” scrivono.

Se così dovesse essere significherebbe che con Angiolini le cose non siano andate per il verso giusto. Sta di fatto che in genere la Hunziker è molto legata alla sua privacy pertanto dovremo attendere conferme o smentite da parte sua.