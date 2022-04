Tomaso Trussardi, pizzicato con Marica Pellegrinelli: “vendetta” contro Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker?

La relazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ormai è arrivata al capolinea da diverse settimane. I due l’hanno fatto sapere tramite un comunicato inviato ad alcune testate, così da non dover spiegare nulla sui social. Tanto è stato, infatti, i due non ne hanno più parlato.

Rapporti pacifici

Nonostante il matrimonio sia finito, i due hanno deciso di mantenere buoni rapporti soprattutto per il bene delle loro figlie. Tuttavia, non sono mancati screzi e frecciatine, ma andiamo per gradi. In un’intervista per il Corriere della Sera, Trussardi tuonò contro Eros Ramazzotti dicendo che “avrebbe potuto esserci di più” quando l’ex moglie ne aveva bisogno.

“Ognuno stia al proprio posto” concluse l’imprenditore. Qualche settimana dopo, il cantante si presentò al programma condotto dalla Hunziker davanti a milioni di telespettatori. Gli ex coniugi hanno ribadito di essere solo amici, nonostante il tenero bacio scambiato in tv, anche perché probabilmente era già in atto la frequentazione di Michelle con Giovanni Angiolini.

Dolce “vendetta”

Mercoledì 6 aprile Tomaso ha compiuto 39 anni ma gli auguri da parte di Michelle non sono arrivati. Molto strano considerando che la showgirl è molto attiva sui social. Ed è ancor più strano che viceversa, Trussardi le ha rivolto dei pensieri per il suo compleanno. “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato” ha sottolineato l’imprenditore. In molti hanno pensato che la frecciatina fosse rivolta proprio all’ex moglie.

Ma arriviamo a Tomaso e Marica Pellegrinelli… Tra le loro stories su Instagram è apparsa una foto insieme abbracciati. Nulla di malizioso, sia chiaro, erano insieme per una serata di beneficenza per lo Ieo, l’Istituto Europeo di Oncologia. Una spassosa vendetta con l’ex di Eros!