Tomiyasu, opportunità per Inter, Roma e Napoli

Dopo aver visto che l’Arsenal lo ha messo in vendita, le tre squadre italiane stanno valutando la possibilità di acquistare Takehiro Tomiyasu. I nerazzurri stanno valutando un trasferimento in prestito con opzione di acquisto e sarebbero in vantaggio

Un totale di 31. Questo è l’interessante numero di partite che Takehiro Tomiyasu ha giocato nella scorsa stagione. Tuttavia, un’analisi più attenta delle statistiche mostra che il giocatore giapponese non è mai stato più di un sostituto regolare (ha iniziato solo sei partite di Premier League).

Con l’ingaggio dell’olandese Jurrien Timber che potrebbe far perdere al difensore giapponese ancora di più il suo ruolo da protagonista, il consiglio di amministrazione dell’Arsenal non ha esitato a metterlo in vetrina nella speranza che possa portare a un accordo vantaggioso per entrambe le parti.

Un’opzione interessante

Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, una delle prime squadre ad aver manifestato interesse per il difensore è il l’Inter, nonostante su di lui ci siano anche Roma e Napoli. Sebbene per il momento abbiano dato priorità agli acquisti del portiere Yann Sommer, trasferimento ormai concluso, e del centrocampista Lazar Samardzic, i nerazzurri non escludono la possibilità di ingaggiare un giocatore che conosce già bene la Serie A (ha giocato nel Bologna prima di andare in Inghilterra).

Per il momento, però, almeno i nerazzurri sono interessati solo a un prestito con opzione di acquisto, una formula che potrebbe non essere del tutto interessante per i Gunners. Inoltre, lo stipendio del giocatore è alto (3,5 milioni di euro lordi), quindi il giocatore dovrebbe accettare una riduzione per tornare in Italia.