Tomiyasu, possibile ritorno in Italia: Napoli e non solo

Takehiro Tomiyasu potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza all’Arsenal in Premier League. Riccardo Calafiori sembra poter togliere molto spazio all’Arsenal al giapponese ex Bologna

Per un difensore che va via da Bologna e dalla Serie A, un ex difensore proprio dei felsinei potrebbe far ritorno in Italia. La squadra è la stessa di Riccardo Calafiori, l’Arsenal, ma il giocatore in questione sembrerebbe essere Takehiro Tomiyasu.

L’ex calciatore del Bologna e nazionale giapponese non sembrerebbe essere tanto contento dell’attuale situazione con la maglia dei gunners, visto che Calafiori si sta prendendo tutta la scena e lo spazio difensivo a discapito proprio del nipponico. Su di lui si è già mosso il Napoli, anche se bisogna far attenzione a Juventus e Inter.

Tre squadre in cerca di regia… difensiva

Tutte e tre le big italiane stanno cercando un difensore con le caratteristiche di Tomiyasu. Il giapponese ha, infatti, uno stile di gioco simile a quello di Leonardo Bonucci. Eclettico in campo difensivo, tanto da sembrare quasi un centrocampista aggiunto. Infatti, il giapponese eccelle principalmente nella regia, essendo in grado di servire palloni lunghi verso le zone avanzate del campo.

Cosa che potrebbe essere utile sia a Napoli, Juventus che Inter. Il calciatore, per ora, sarebbe tentato da un addio a gennaio se non dovesse riuscire a conquistare spazio con la maglia dell’Arsenal. Il suo ruolo naturale sarebbe quello di terzino destro ma può ricoprire anche quello da difensore centrale. Un jolly che potrebbe aiutare sia Antonio Conte, sia Thiago Motta, sia Simone Inzaghi.