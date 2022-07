Tommaso Mancini conteso tra Juventus e Milan

Sia Juventus che Milan starebbero dialogando con Bozzo per provare a prendere Tommaso Mancini. Il giovane attaccante è del Vicenza

E’ una lotta senza sosta quella tra Juventus e Milan. Rivali sul campo, così come sul terreno del calciomercato. I rossoneri sono interessati al talento classe 2004 Tommaso Mancini, in forza al Vicenza.

Il giocatore, però, interessa anche alla Juventus e ora entrambe le squadre starebbero prendendo informazioni dal suo agente. Il classe 2004 non si è ancora esposto sulla situazione, ma la lotta tra le due appare agguerrita. Il calciatore sa che – in ogni caso – ovunque lui vada nella prossima stagione lo attenderà un continuare a farsi le ossa.

Cercato anche da Klopp

Sul calciatore avrebbero preso informazioni anche Benfica, Siviglia e addirittura il Liverpool. Il giocatore ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Vicenza, arrivando ad essere una delle punte di diamante della società biancorossa.

In Italia ci sarebbero quasi tutte le big per lui, ma il calciatore sembra essere maggiormente conteso tra Juventus e Milan. I rossoneri, però, potrebbero avere un’arma in più nella trattativa. Infatti, l’agente del giocatore – Giuseppe Bozzo – è lo stesso di Sandro Tonali, centrocampista attualmente in forza proprio ai diavoli.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe offrire al giocatore l’opportunità di confrontarsi da subito con la prima squadra. Infatti, nonostante potrebbe finire per giocare nell’Under 23 bianconera, avrebbe modo di allenarsi anche con Allegri. Tutto dipenderà dalla volontà del ragazzo, ma è auspicabile un suo arrivo in rossonero. Per movenze e caratteristiche ricorda vagamente Zlatan Ibrahimovic, cosa che potrebbe essere più di un indizio sul suo futuro.