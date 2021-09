Tommaso Stanzani: il suo video bloccato da Instagram

Instagram, uno dei social network più famosi e utilizzati al mondo, ha bloccato per contenuti espliciti un video di due ex concorrenti del noto show di Canale 5 “Amici”, trattasi di Tommaso Stanzani e Martina Miliddi. La questione è sicuramente un malinteso, scopriamo perchè.

IL CONTENUTO DEL VIDEO – Nel video i due ballerini non fanno altro che interpretare una coreografia. Instagram l’avrebbe rimosso “perché non rispetta le linee guida della community”. Coreografia che, tra l’altro, si trova tuttora sul profilo Instagram di Martina pubblicato come post a dimostrazione del fatto che il video di Tommaso è stato rimosso in seguito a delle segnalazioni.

CHE FINE HANNO FATTO TOMMASO E MARTINA? – La ballerina siciliana era stata inizialmente indicata come una possibile concorrente del Grande Fratello Vip. Sfumata la partecipazione però, sembrerebbe essere ritornata alla sua vita di sempre.

Per quanto riguarda Tommaso invece, abbiamo potuto ammirarlo a Battiti Live dove si è esibito come primo ballerino. Inoltre è ormai sotto i riflettore grazie alla sua storia d’amore con il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi.

“Sono davvero felice di questo periodo che sto vivendo sotto ogni punto di vista sia in amore sia nella sfera professionale”, ha dichiarato Tommaso Stanzani al settimanale Novella 2000, “Mi piace sempre essere focalizzato sul momento e viverlo, come del resto faccio sempre nella vita, senza pormi troppe domande su quello che accadrà dopo.

Qual è il colore che più mi rappresenta? Decisamente il giallo è il colore che rappresenta al meglio questa fase della mia vita, che sta andando a gonfie vele sotto tutti gli aspetti. È il mio colore preferito, perché rappresenta il sole come la mia solarità e il mio essere sempre positivo nella vita”. Per vedere il video della coreografia clicca qui.