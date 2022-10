Tommaso Zorzi, al capolinea la storia con Tommaso Stanzani: scatta il bacio con un altro

Nelle ultime settimane si è vociferato di una possibile crisi tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, a confermarlo indirettamente è stato proprio l’ex vincitore del GF Vip. Il ragazzo è stato infatti ripreso mentre baciava un ragazzo che non era affatto l’ex concorrente di Amici.

BACIA UN ALTRO – Sebbene i due Tommaso non abbiano commentato i rumors sulla loro rottura, il video divenuto virale nei giorni scorsi parla chiaro. Il breve filmato in questione è stato girato in discoteca, mentre Zorzi balla su una piattaforma. Ad un certo punto l’ex gieffino si abbassa per baciare un ragazzo biondo, venendo così ripreso dai telefoni dei presenti nel locale.

Il video è ovviamente impazzato sui social, venendo commentato dai fan della coppia e dagli amanti del gossip. Poco tempo dopo dal tanto discusso bacio di Tommaso Zorzi, a confermare la rottura è stato ThePipol: “Noi di Pipol vi sveliamo che i due hanno scelto il silenzio dopo la brusca separazione rimanendo, al momento, in buoni rapporti”.

Molto probabilmente l’ex volto del GF Vip e di Riccanza non parlerà mai apertamente della rottura con Stanzani. Ad ammetterlo è stato proprio Zorzi in una recente intervista a Fanpage, in cui ha parlato della sua vita privata:

“Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”.