Tommaso Zorzi: assente nel programma con Giulia Salemi e Stefania Orlando

Dalla sua vittoria al GF Vip, Tommaso Zorzi non si è fermato un attimo. È infatti riuscito a spiccare il volo, intraprendendo la sua strada nel mondo dello spettacolo. Riguardo a Tommaso, è stato rivelato che non sarà presente a Stand Up! Comici in prova!, presto in onda sul Nove.

NON SARÀ PRESENTE NEL CAST – A rivelare il nuovo scoop su Zorzi è stato Gabriele Parapiglia. La penna di Chi ha infatti parlato del cast del nuovo programma, in cui saranno presenti anche Giulia Salemi e Stefania Orlando:

“Giulia Salemi e Stefania Orlando si troveranno insieme in un nuovo programma comedy che andrà in onda sul Nove, dove le due saranno affidate a un gruppo di comici e dovranno imparare l’arte della comicità. Insieme con loro ci saranno anche altri concorrenti come Filippo Bisciglia, Filippo Magnini, Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini e Awed”.

Riguardo a Tommaso Zorzi, il giornalista ha rivelato che sarebbe stato proprio l’ex gieffino a rifiutare l’offerta di prendere parte al programma:

“In passato era stato offerto a Tommaso Zorzi, ora non so se al posto di Awed, ma immagino di sì perché la categoria è quella, ma lui ha rifiutato. Si sarebbe divertito ma non entrava in concomitanza con gli altri progetti”.