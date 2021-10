Tommaso Zorzi attaccato da Striscia la Notizia: il web critica

Striscia la Notizia ha attaccato Tommaso Zorzi, dopo che quest’ultimo aveva già criticato Striscia. Tutto è nato nella puntata del 27 settembre, quando Alessandro Siani ha fatto una battuta sulle mozzarelle cinesi, facendo riferimento alla forma degli occhi della popolazione. Le sue parole hanno scatenato numerose polemiche, tra cui Zorzi.

LE REPLICHE DI STRISCIA LA NOTIZIA – Siani aveva detto: “Se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla”. Tommaso aveva polemizzato soprattutto contro Vanessa Incontrada, e sottolineando il fatto che lei che si batte per il bullismo mediatico ha riso per quella battuta. Ieri sera è arrivata la replica di Striscia la Notizia: “Non si può più dire latte di mandorla, vi rendete conto? E la povera Vanessa non può più ridere”.

Poi, sempre Siani, ha parlato di Zorzi e ha mostrato il suo tweet, prima di mandare in onda un video preso dalle storie di Instagram di Tommaso. Il video in questione è quello in cui Tommaso va in un supermercato per comprare una birra.

In seguito poi il Gabibbo ha attaccato Zorzi: “Ti giudichiamo sì se ti permetti di farci la morale in queste condizioni. Vergogna delle vergogne. Vai a bestemmiare dal Papa, se sei così trasgressivo”. Ma il web non ci sta e non accetta tali critiche, anche perché l’Italia è un paese laico.

Il video in questione infatti è privato, non pubblico, nonostante sia stato pubblicato su Instagram. Anche perché è chiaramente rivolto solo agli ”amici stretti”, una funzione di Instagram che permette di mostrare qualcosa solo a una lista ristretta di persone, non a tutti e per questo non può essere considerato pubblico.

LE CRITICHE DEL WEB – Così nei commenti sotto al post di Striscia la Notizia molti hanno attaccato il tg satirico perché hanno deciso di diffondere un video privato. razzisti. Qualcuno ha addirittura additato Striscia perché l’essere atei non è la stessa dell’essere razzisti.