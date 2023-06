Tommaso Zorzi, avvistato in dolce compagnia: scoppia la polemica

Dopo la fine della sua storia d’amore con Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi avrebbe voltato definitivamente pagina. Recentemente, infatti, il vincitore della quinta edizione del GF Vip è stato avvistato in dolce compagnia. Un dettaglio, però, ha fatto scoppiare la polemica.

NUOVO AMORE – Al settimanale Chi non è affatto sfuggita la nuova frequentazione di Tommaso. Il settimanale, infatti, lo ha paparazzato a Milano, dopo una breve vacanza in Puglia. Da quanto mostrato dal magazine, l’ex gieffino è stato visto in compagnia di Andrea Incontri:

“Dopo l’annuncio della sua mancata riconferma a Drag Race Italia, Tommaso Zorzi ha trascorso alcuni giorni in Puglia con Andrea Incontri, stilista, architetto e direttore creativo di Benetton”.

A non sfuggire al settimanale di Alfonso Signorini e dei fan è la differenza d’età tra i due. Zorzi ha 28 anni, mentre Andrea ne ha 52. I 24 anni di differenza, però, non sembrano essere un problema per i due uomini. A polemizzare, però, sono stati diversi lettori.

In molti, oltre a criticare la differenza d’età, ha insinuato che l’interesse di Tommaso per Andrea non sia affatto sincero. Queste, però, sono solo accuse. Al momento il ragazzo ha deciso di non commentare il gossip, preferendo viversi il tutto con discrezione e lontano dai riflettori.