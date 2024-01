Tommaso Zorzi, biglietti per il concerto di Taylor Swift ricevuti in regalo: scoppia la polemica

Nelle scorse ore a finire nel mirino delle polemiche dei social è stato Tommaso Zorzi. Il motivo dietro tutto questo caos sono stati i quattro biglietti per il concerto di Taylor Swift che l’influencer ha ricevuto in regalo.

SCOPPIA LA POLEMICA – A dare inizio alle polemiche sono state alcune IG Stories condivise dall’ex protagonista del GF Vip. È stato proprio Tommaso a rivelare ai suoi follower di aver ricevuto in regalo i biglietti in questione, spiegando di essere poi andato su tiketone per scoprire quanto costassero. L’influencer non ha potuto fare a meno di rimanere stupito davanti al prezzo esorbitante dei biglietti per il concerto, ossia 50mila euro.

Ovviamente queste due storie di Instagram sono divenute virali, facendo il giro del web. Davanti alla polemica che si è creata per le sue dichiarazioni, Zorzi ha deciso di intervenire per replicare pubblicamente:

“Comunque il problema non è Tommaso Zorzi ma il sistema dietro: hanno rotto il cazzo con questa storia”, aveva osservato un utente cui Zorzi ha replicato: “Il sistema: mio zio che mi regala i biglietti di Taylor Swift per Natale”.

L’influencer ha poi aggiunto: “Ma io devo specificare da dove arrivano i miei biglietti per il concerto di Taylor Swift? Ma a chi? La polizia di San Siro? Queste sono considerazione che fate voi senza il beneficio del dubbio. A me sembra assurdo in generale. Quando non sono riuscito a prendere i biglietti per Beyoncé non ho polemizzato con nessuno. Me la sono messa via e basta. […] Se uno non può dire che gli sono stati regalati dei biglietti per un concerto perché chi non li ha si offende, capisci che il problema è tuo non mio”.