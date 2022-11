Tommaso Zorzi, delicata operazione: “L’ho rimandata per anni…”

Pochi giorni fa Tommaso Zorzi si è sottoposto ad una delicata operazione alle parti intime, ha effettuato la circoncisione. A parlarne è stato proprio il vincitore del GF Vip, spiegando il perché dell’intervento e del suo attuale stato di salute.

“L’ho rimandata per anni…” – Recentemente al centro dell’attenzione per la fine della sua storia d’amore con Tommaso Stanzani, Zorzi è tornato a parlare di sé. Questa volta non si tratta della sua vita privata, ma della sua salute.

Come raccontato dallo stesso ex volto del GF Vip, si è dovuto sottoporre alla circoncisione per dei motivi di salute: “L’ho rimandata per anni e se l’avessi fatta dieci anni fa sarebbe stato tutto molto più semplice. Comunque l’urologo mi ha detto che tutto tornerà a funzionare come un tempo”.

Attualmente il ragazzo non si trova più in ospedale, ma è tornato a casa. Sempre molto attivo sui social, Tommaso Zorzi ha deciso di raccontare ai suoi follower la sua quotidianità, condividendo anche alcuni dei simpatici commenti fatti dai fan. Con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, ha poi parlato del mondo del gossip, spiegando che:

“Onde evitare che mi venissero affibbiate relazioni con chiunque possegga un apparato respiratorio, segnalo che per i prossimi 40 giorni questa cosa non sarebbe quantomeno verosimile perché non posso fare sesso. Ogni due giorni te lo devi medicare, chi è maschio sicuro mi capirà, vedere lì sotto punti, sangue, cose strane, non è il massimo. […] È da tre ore che sto con un pacco di ghiaccio sul pene”.