Tommaso Zorzi, duro tweet contro Katia: “Vorrei poterle dare della ‘vecchia scrofa’”

Dopo le ultime forti dichiarazioni di Katia Ricciarelli, ad intervenire è Tommaso Zorzi, ex volto del GF Vip. Il vincitore della scorsa edizione del reality si è infatti scagliato duramente contro la soprano.

LE FORTI PAROLE DI ZORZI – Come fatto notare anche durante la puntata del programma andata in onda ieri sera, dentro la casa si sono venuti a creare due gruppi. Nelle ultime settimane, infatti, si sono verificati svariati scontri tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Ad indignare il popolo del web sono state le dichiarazioni della Ricciarelli, alcune di esse riprese ieri in puntata. La donna, infatti, è stata protagonista di affermazioni razziste ed omofobe che hanno ovviamente fatto scoppiare la polemica.

Come già avvenuto in precedenza, a commentare le infelici uscite di Katia è stato anche Tommaso Zorzi. La soprano, infatti, è spesso al centro delle critiche per alcune frasi pronunciate in casa. Il noto influencer su Twitter ha infatti affermato:

“Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ric***0ne”. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce“.

Sebbene sui social in molti abbiano chiesto la squalifica di Katia Ricciarelli, Alfonso Signorini ha preferito affrontare i concorrenti faccia a faccia. È infatti entrato nella casa, rimproverando i concorrenti per gli atteggiamenti adottati nelle ultime settimane.