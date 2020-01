Tommaso Zorzi e Armando Condemi, finto fidanzamento ma amore vero

Una settimana il post riguardante il fidanzamento tra Tommaso Zorzi e Armando Condemi ha raggiunto i trend più alti del web italiano. Tutti ci hanno creduto ma in realtà era tutto una farsa per accaparrassi like. Tutto falso quindi o forse no.

IL POST – Tutti ricordiamo la bella foto dei due che si baciavano sotto l’albero di Natale, con la frase che citava in modo ironico la Meloni: “Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te”. Eppure come già accennato sopra era tutto una messa in scena. Una messa in scena talmente ben orchestrata da convincere anche la stampa e per ironia della sorte alla fine anche il suo ideatore.

VERO AMORE – Seppur l’idea iniziale di Tommaso Zorzi era di prendere in giro i suoi fan per una breve settimana e poi svelare tutto, è successo qualcosa di inaspettato. L’influencer sembra infatti essersi calato troppo nella parte, tanto da innamorarsi veramente di Armando Condemi. Vero amore quindi a dire dei due in un video/intervista su youtube. “È una storia da film. Ho finto di girare un video su un finto fidanzamento e ora veramente ci stiamo vedendo. Non me lo sarei mai aspettato, mi sono autobeffato con la mia stessa beffa”. Nel video è anche possibile osservare come la farsa ha preso piede, il che non mancherà di farci sfuggire qualche sorriso. Per vedere il video e una foto dei due, clicca qui.