Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi, nuovo misterioso progetto insieme: “Lo scoprirete”

La carriera di Tommaso Zorzi prosegue a gonfie vele, tra un programma e l’altro; sembrerebbe che la tv non sappia fare a meno di lui. Il vincitore del GFVip si sta godendo le meritate vacanze ma ha annunciato un progetto con Rocco Siffredi. Vediamo di cosa si tratta.

NUOVA COLLABORAZIONE ZORZI – SIFFREDI – L’influencer milanese è in partenza per la Sardegna dove darà il via a questo progetto misterioso con l’attore di film erotici. Al momento non sappiamo nulla a riguardo ma il vincitore del GFVip ci ha fornito un piccolo spoiler nelle sue stories di Instagram.

“Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna. E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi. Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire, lo scoprirai su questo canale” ha detto il ragazzo ironicamente.

Tra una stories e l’altra, tuttavia, l’attore più famoso di film erotici non ha dichiarato nulla a riguardo. Siffredi, infatti, sui suoi canali social non ha annunciato nulla, lasciando i suoi fan nel mistero più totale. Nell’attesa di farci sapere qualcosa su questo nuovo progetto, Tommaso Zorzi si prepara al suo debutto in qualità di giurato di Drag Race Italia su Discovery+.

Tuttavia, non è la prima volta che l’influencer collabora con Rocco Siffredi. Il ragazzo, infatti, ha avuto modo di intervistare l’attore nel suo programma Il Punto Z. Vi ricordiamo che Siffredi ha partecipato qualche anno fa all’Isola dei Famosi.