Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini smentisce la storia del litigio: “In realtà io non ho mai litigato con Tommaso”

Nonostante il Grande Fratello Vip sia iniziato da una settimana, Tommaso Zorzi è finito al centro dell’attenzione della puntata di venerdì. Infatti, durante la messa in onda dell’ultima puntata, l’infuencer ha parlato del suo ex fidanzato Marco Ferrero, meglio conosciuto sul web come Iconize. Parlando della sua passata relazione, ha rivelato qualcosa che riguarda un altro volto noto: Elettra Lamborghini. A replicare, ora è proprio la cantante.

ZORZI ED ELETTRA HANNO LITIGATO? – Dopo il botta e risposta che l’ex coppia si è scambiata sia in televisione che sui social, Tommaso ha parlato di Iconize anche durante la serata di venerdì. Interpellato da Alfonso Signorini, il concorrente ha rivelato che se lui e la Lamborghini hanno litigato, la colpa sarebbe proprio dell’ex fidanzato .

Stando alla versione di Zorzi, dopo aver presentato Marco alla cantante, quest’ultima si sarebbe allontanata da lei. Questa rivelazione è giunta alle orecchie dell’ereditiera che ha deciso di rispondere su Instagram, raccontando la sua versione.

“In realtà io non ho mai litigato con Tommaso” – Elettra ha deciso di rispondere alle dichiarazioni del gieffino, fornendo una versione che cozza molta con quella data dal ragazzo. Infatti, da quanto rivelato dalla Lamboghini, non ci sarebbe stato alcun litigio:

“Ho notato su Twitter che mi avete chiesto come mai ho litigato con Tommaso, perché a quanto pare ieri è uscita fuori questa cosa. In realtà io non ho mai litigato con Tommaso, sono una persona molto pacifica ed è veramente difficile litigare con me e quasi questa è anche una cosa positiva”.

La cantante ha poi concluso: “Io e Tommaso, quando facevano Riccanza ci vedevamo molto più spesso per promozioni eccetera, poi per una cosa e un’altra non ci siamo più sentiti ogni giorno, però no, io non ho mai litigato con lui, on so se lui ha litigato con me! Però io anzi, gli commento quando posso il suo profilo, una volta l’ho ritaggato…”