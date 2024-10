Tommaso Zorzi, frecciatina ad Aurora Ramazzotti: “Non mi piace gettare i miei rapporti in pasto ai social”

Nei mesi scorsi si è spesso parlato di una possibile fine dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. I due hanno sempre preferito non commentare quest’ultima indiscrezione, ma una recente IG Story dell’ex gieffino ha confermato questo rumor.

“Non mi piace gettare i miei rapporti in pasto ai social” – Tommaso e Aurora sono stati amici per diversi anni. Qualcosa, però, avrebbe portato i due amici a decidere di interrompere i loro rapporti. Questa ipotesi ha avuto inizio da un’intervista della Ramazzotti, dove quest’ultima aveva deciso di rispondere alle domande più cercate sul motore di ricerca.

Ad un certo punto è arrivata la domanda sul suo rapporto con Zorzi, a cui ha risposto con: “Si può avere l’aiuto del pubblico?”. Successivamente, aveva lanciato la cartellina alle sue spalle, lasciando così intendere che fosse successo qualcosa con l’amico.

Inoltre, in occasione della nascita del piccolo Cesare, Aurora aveva rivelato di aver perso alcune amicizie dopo essere diventata mamma: “Sono abituata a non fare affidamento sulle persone. Non dico in senso negativo, sono solo consapevole che ognuno sia per sé. Secondo me arriva un punto in cui si realizza che chi deve rimanere, rimane”.

A dare una conferma a quanto ipotizzato dai social dopo le presunte frecciatine della Ramazzotti, è stato proprio Tommaso Zorzi. Ad un utente che gli ha domandato come mai non avesse risposto a nessuna delle frecciatine mandate dall’influencer, l’ex volto del GF Vip ha replicato:

“Perché ho molto rispetto dei miei rapporti presenti e passati e non mi piace gettarli in pasto ai social. Non l’ho mai fatto, nemmeno con i miei ex fidanzati. Non posso dire lo stesso per le controparti“.