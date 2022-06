Tommaso Zorzi, gelo con il fidanzato di Aurora Ramazzotti: le segnalazioni

A Tommaso Zorzi non andrebbe troppo a genio il fidanzato della sua migliore amica

Tommaso Zorzi ne ha fatta di strada dopo il suo successo al Grande Fratello Vip. Proprio in quel periodo, l’influencer milanese si trovava in difficoltà con la sua migliore amica Aurora Ramazzotti, infatti i due non si parlavano. Successivamente, i rapporti si sono distesi e ad oggi i giovani ragazzi sono più uniti che mai. Con il fidanzato di lei invece?

Gelo con Goffredo

Stando ad alcune segnalazioni, Zorzi avrebbe un rapporto gelido con Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora. I due sono una coppia da anni ormai e tra alti e bassi non si sono mai lasciati. Chi segue Tommaso, Aurora e Goffredo ha notato che su Instagram Zorzi non segue Cerza. Questo può significare tutto e niente ma nell’era dei social può rappresentare un indizio chiave.

The Pipol Gossip, noto portale che si dedica alle vicende dello spettacolo e del gossip, ha rivelato dei dettagli interessanti su questo “non rapporto”. Delle fonti vicine all’influencer milanese e vincitore del GFVip hanno parlato proprio di indifferenza e non rapporto tra i due.

Tra Tommaso e Aurora?

Come anticipato ad inizio articolo, Tommy e Aurora hanno attraversato alti e bassi soprattutto durante la permanenza in casa di Zorzi. Nonostante ciò, i due hanno poi chiarito e ad oggi sono più legati che mai.

Aurora, infatti, non molto tempo fa passò un periodo complesso con Goffredo e si fece consolare proprio dal suo migliore amico. “Inoltre quando Aurora e Goffredo hanno attraversato un momento di crisi, la ragazza è volata in hotel proprio da Zorzi per farsi consolare” ha sottolineato il portale.