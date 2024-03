Tommaso Zorzi: “Il GF Vip? Mi ha dato una grande spinta in tv”

Dopo aver vinto la quinta edizione del GF Vip, aver preso parte a programmi come Drag Race Italia, Tailor Made – Chi ha la stoffa e Questa è casa mia, Tommaso Zorzi torna sul piccolo schermo. Proprio ieri in prima serata è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Cortesie per gli Ospiti, dove l’ex gieffino ha vestito i panni del giudice.

Nei giorni scorsi Zorzi ha rilasciato diverse interviste, parlando non solo della sua nuova avventura televisiva, ma anche di quelle passate. Ovviamente ha raccontato della sua esperienza al GF Vip, che gli ha dato l’opportunità di farsi conoscere ed entrare nel cuore di numerosi telespettatori.

“Il GF Vip? Mi ha dato una grande spinta in tv” – Intervistato da TvBlog, Tommaso è tornato a parlare della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Come è noto ai fan storici di Zorzi, quest’ultimo ha trionfato nella quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Nel parlare di questa sua avventura, l’ex gieffino ha ammesso:

“Il Grande Fratello è stato un grandissimo acceleratore, grazie a quella esperienza ho fatto programmi che altrimenti avrei forse ottenuto con molta più fatica. Ho fatto cose senza avere l’esperienza per farle, ma a me piace buttarmi e ne sono uscito sempre illeso”.

Sempre sulla sua esperienza nel reality, il ragazzo ha aggiunto: “Mai. Perché dovrei? Altrimenti lo avrei già fatto! Ho un senso dell’umorismo e un modo di vedere le cose che non mi permettono di rinnegare le cose. Anche tra 20 anni le mie clip al Gf mi faranno ridere, come oggi”.

Riguardo questa nuova avventura nel piccolo schermo, Tommaso ha rivelato di essersi proposto per essere il nuovo giudice di Cortesie per gli Ospiti. Il ragazzo, infatti, in passato ha preso parte al programma nelle vesti di concorrente, ma questa volta affiancherà Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi nelle vesti di giudice:

“In una riunione dedicata ad altro, il direttore di Real Time Gesualdo Vercio ad un certo punto si lascia sfuggire che erano alla ricerca dell’Home Style per Cortesie per gli ospiti. Io gli dico: “Ce l’hai davanti”. Seguo il programma da sempre, è un cult a cui il pubblico è abituato. Io sono un volto di Real Time ormai da qualche anno, quando mi sono proposto ed hanno accettato mi sono sentito onorato di far parte di uno dei programmi di punta della rete”.