Tommaso Zorzi, il grosso scivolone e il rimprovero della Martani: “Portare il cane al guinzaglio in bicicletta è vietato dalla legge”

Dopo il successo conquistato con la sua vittoria al GF Vip, Tommaso Zorzi è sempre più spesso al centro dell’attenzione. Attualmente tra gli opinionisti dell’Isola dei Famosi, l’influencer ha fatto parlare di sé anche per alcuni presunti flirt. Questa volta, però, a far discutere è stato un grosso scivolone compiuto dall’ex protagonista di Riccanza, a cui si è aggiunto il rimprovero di Daniela Martani.

“Portare il cane al guinzaglio in bicicletta è vietato dalla legge” – A far scatenare la polemica sui social è una IG Story condivisa dal vincitore del GF Vip. Nelle ultime ore, Zorzi ha voluto condividere un breve filmato che lo vede in sella sulla sua bici, intento a portare al guinzaglio Gilda, il suo adorato cagnolino.

Il gesto del rampollo meneghino non è affatto piaciuto ai seguaci, che hanno prontamente commentato, facendogli notare come tutto ciò fosse vietato dalla legge. Tra i commenti rivolti al gesto di Tommaso, non è mancato il rimprovero da parte di Daniela Martani. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 15 ha subito commentato:

“Caro Tommaso forse non lo sai, ma portare il cane al guinzaglio in bicicletta è vietato dalla legge. So che lo ami, per questo ti volevo avvertire”. L’ex volto del Grande Fratello ha inoltre voluto aggiungere: “Andare in bicicletta conducendo il cane al guinzaglio o anche lasciandolo libero di correre al nostro fianco è vietato”.

Sebbene sia spesso stata bersaglio di pesanti critiche, questa volta in molti non hanno potuto fare a meno di sostenerla. Questo commento non ha affatto stupito il mondo del web: Da anni, infatti, l’ex hostess dell’Alitalia è impegnata nelle lotte contro lo sfruttamento e la violenza sugli animali.