Tommaso Zorzi, il primo incontro con Stanzani: lo zampino della De Filippi

Tra gli ultimi gossip estivi, ad attirare l’attenzione è la love-story tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Fin dalle loro prime IG Stories insieme, il popolo dei social non ha potuto fare a meno di notare il feeling tra i due.

Dopo tanto discutere, il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip ha deciso di ufficializzare la sua storia con il ballerino di Amici. Una domanda che in tanti si fanno è: ma quando si sono incontrati per la prima volta? Da quanto raccontato, ci sarebbe lo zampino di Maria De Filippi.

QUANDO È STATO IL PRIMO INCONTRO? – L’ultimo numero del settimanale Chi ha deciso di dedicare qualche pagina alla nuova coppia. È infatti possibile vedere i teneri baci dati durante il loro periodo in Puglia, precisamente in barca. Ma quando è avvenuto il loro primo incontro? Secondo molti sarebbe avvenuto una volta lontani da Amici e il GF Vip, ma sembra che le cose siano andate diversamente.

Durante il serale del talent show, in molti avevano notato i tweet che Tommaso Zorzi dedicava a Stanzani. Tra i tanti, c’è stato un in cui l’ex gieffino aveva scritto: “Maria, ti devo parlare”. Ebbene, la De Filippi lo ha ascoltato. Infatti, i due, dopo la fine del reality, si sono incontrati.

Conosciuti durante l’avventura di Zorzi nella casa più spiata d’Italia, una sorpresa organizzata da Alfonso Signorini, il ragazzo e la conduttrice hanno deciso di incontrarsi di persona proprio ad Amici. Secondo il settimanale del presentatore del GF Vip, il tutto è accaduto così:

“L’influencer ha incontrato Maria De Filippi per una chiacchiera e un caffè post GF Vip: la conduttrice ha portato il vincitore del reality a vedere la nuova scenografia di Amici, che in quel momento era in fase di preparazione. In quel momento Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show ed è stata lì che è nata, scattata, esplosa l’attrazione”.

Un vero e proprio colpo di fulmine, coltivato su Instagram una volta che Tommaso Stanzani ha lasciato la scuola, fino al loro primo appuntamento. Il resto, grazie alle IG Stories condivise da entrambi i diretti interessati, è ben risaputo.