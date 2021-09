Tommaso Zorzi, inaspettato spoiler: lo scivolone social

A finire al centro dell’attenzione per un inaspettato scivolone social è Tommaso Zorzi. Dalla sua vittoria al GF Vip, il ragazzo ha iniziato la sua carriera televisiva che recentemente l’ha ad essere il giurato di Drag Race Italia. La gaffe è avvenuta proprio durante le registrazioni del programma.

“Non dovevi dirlo” – Sempre molto attivo sui social, Zorzi questa mattina ha voluto aggiornare i follower riguardo i suoi ultimi spostamenti. Attualmente a Napoli, Tommaso ha ammesso di essere dispiaciuto di non poter visitare la città per via del lavoro. Stando a quanto emerso, quindi, il motivo di tale spostamento è dovuto alle registrazioni per Drag Race Italia.

Davanti a questo inaspettato spoiler, ad intervenire è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha infatti fatto notare all’ex volto di Riccanza la gaffe appena fatta: “Non dire il set…”. Nonostante l’intervento di Parpiglia, gli utenti hanno capito che molto probabilmente una puntata del programma si svolgerà a Napoli.

Proseguendo nelle sue IG Stories, Tommaso ha continuato a dirsi dispiaciuto di questo breve soggiorno lavorativo. Il ragazzo, infatti, avrebbe voluto avere più tempo per poter visitare la città, non essendoci più potuto venire da prima della pandemia.

Ha voluto rassicurare i suoi follower, rivelando che presto tornerà a Napoli. Da quanto rivelato, infatti, l’ex protagonista del GF Vip a fine mese farà ritorno nel capoluogo campano: “Il 26 o il 27 settembre tornerò, ve lo prometto…Poi vi darò qualche informazione in più…”.