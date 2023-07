Tommaso Zorzi, insulti all’influencer per gli scatti con il piccolo Cesare: “Sfrutti le donne povere”

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono migliori amici da molti anni, da quando frequentavano la scuola. Per questo motivo, quando la figlia di Michelle Hunziker ha partorito il piccolo Cesare avuto con Goffredo Cerza, l’influencer è diventato zio Tommy. Nelle ultime ore, però, Zorzi ha ricevuto delle offese sulla base di un’incomprensione.

Tommaso insultato a causa del piccolo Cesare

Il bambino, oltre ad essere coccolato e amato dalla sua famiglia, riceve quotidianamente una bella dose di amore da parte degli amici della sua mamma. In queste ore, infatti, Tommaso ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui culla il piccolo Cesare e successivamente un’altra storia in cui canta assieme alla sua amica il brano “Can’t help falling in love” di Elvis Presley come “canzone del buongiorno”.

Questo tipo di contenuti, seppur innocenti, hanno dato il via ad una serie di commenti omofobi e maleducati nei confronti di Tommaso. Qualcuno, nello specifico, credendo che Cesare fosse il figlio di Zorzi ha scritto in privato: “Certo facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere! Utero in affitto reato universale!”.

Il commento è stato poi condiviso da Tommaso, il quale ha risposto con ironia: “Io però così volo ca**o”. Inutile anche solo ribadire che il figlio, per l’appunto, non è di Tommaso bensì di Aurora, ma ormai sui social tutto viene utilizzato per polemizzare, anche quando si è completamente fuori strada.

Successivamente, Zorzi ha pubblicato uno scatto in piscina aggiungendo ironicamente la seguente didascalia: “Piccola pausa dallo sfruttamento di donne povere”. In fin dei conti cosa fare? Prenderla sul ridere sembrerebbe essere l’unica risposta all’inverosimile accusa.