Tommaso Zorzi, l’influencer smentisce la gravidanza di Aurora Ramazzotti e cambia tata

Tommaso Zorzi è finito al centro del gossip per ben due motivi: Aurora Ramazzotti e la sua tata Cecilia, compagna di mille avventure che l’ha cresciuto e aiutato in questi anni. L’influencer milanese ha ricevuto anche un bel po’ di critiche ma andiamo per gradi per capire cosa è successo.

Aurora Ramazzotti incinta: Tommaso smentisce le voci

Nella giornata di ieri, diverse testate giornalistiche tra le più importanti hanno rilanciato una notizia di Chi, secondo la quale Aurora Ramazzotti sarebbe incinta. La giovane è stata vista con la mamma Michelle in farmacia per acquistare un test di gravidanza e fonti vicine hanno confermato la positività. Questa vicenda ha suscitato parecchi commenti e reazioni nel mondo social anche se i diretti interessati non hanno confermato o smentito.

A smentire la notizia, però, ci ha pensato Tommaso Zorzi, il quale come saprete è il migliore amico di Aurora. Il giovane influencer ha risposto ad un post di Trash Italiano che ha riportato la notizia: “Ma a me non risulta”. Dunque, stando a quanto dichiarato dal vincitore del GFVip, la Ramazzotti non sarebbe affatto incinta.

Tommaso e tata Cecilia: com’è adesso il loro rapporto?

Un altro gossip sulla vita dell’influencer è quello relativo al suo stretto rapporto con tata Cecilia. La donna è sempre stata al suo fianco da quando era bambino ma secondo The Pipol Gossip il giovane sarebbe stufo di lei. “Inoltre noi possiamo svelare che da tempo Zorzi aveva confidato a persone a noi vicine di essere ‘pieno’ e di non voler più continuare il rapporto lavorativo” ha rispostato il portale.

Nulla di più falso perché proprio tata Cecilia ha smentito questa diceria: “Va tutto benissimo. L’ho sentito persino ieri sera”. A questo punto, la donna ha svelato al portale che non potrà sempre lavorare per lui per un motivo molto particolare: “Mi sto dedicando a una signora anziana che, soffrendo di Alzheimer, ha molto bisogno del mio aiuto e non mi sento di abbandonarla”. “Ma come sempre gli utenti di Instagram e Twitter ne hanno dette di ogni, addirittura che tra me e Tommaso fossero volati piatti. Ma quando mai! Io lo amo, e sono certa che in futuro ci ritroveremo di nuovo insieme, anche a lavoro“ ha concluso la donna, sottolineando di essere in ottimi rapporti con il giovane anche se non lavora per lui.