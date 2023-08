Tommaso Zorzi: lo scambio di battute con Aurora Ramazzotti accende la polemica sui social

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono migliori amici da molti anni, dai tempi della scuola. Nonostante gli alti e bassi, i due hanno sempre avuto un bellissimo rapporto, soprattutto ora che la giovane è diventata mamma per la prima volta di un bambino. Tommy e Auri, nel corso delle ultime ore, hanno scherzato molto sui social su una polemica che si era accesa a seguito di una foto postata dalla figlia di Michelle Hunziker. Tuttavia, i toni scherzosi hanno acceso un’altra piccola polemica. Insomma, una polemica nella polemica.

Tommaso Zorzi senza veli

L’influencer milanese sta trascorrendo dei giorni in vacanza prima di rientrare nel caos della sua città. Il giovane ha pubblicato degli scatti in barca a Stromboli con la seguente didascalia: “Non ti fidar di un bagno a mezzanotte”. La foto in questione lo ritrae nudo coperto solo dal suo asciugamano. “Oddio sei nudo? Ma non ti vergogni?” ha commentato Aurora ironica.

Con lo stesso tono ironico, Zorzi ha risposto: “Aurora Ramazzotti sei mamma, non ti vergogni a guardare le foto di un uomo nudo?”. Questo scambio di battute è nato quando la giovane mamma ha pubblicato sui social una carrellata di scatti estivi e tra questi uno in particolare ha attirato l’attenzione dei follower; lei sotto la doccia nuda.

Ovviamente gli utenti sul web si sono sbizzarriti con i commenti: chi ha accusato la giovane di volere notorietà, chi l’ha accusata di essere una madre e chi più ne ha più ne metta. Lo scambio di battute con Tommaso, dunque, è un volersi prendere gioco degli haters.

Tuttavia, anche queste frasi scherzose hanno generato una piccola polemica. “Premessa: so che sei ironica, ma il punto è che finché non devi rendere conto a nessuno puoi postare ciò che vuoi, ma dal momento in cui sei incinta o hai dei figli e quindi delle responsabilità verso di loro, direi anche no… Ci si copre” scrive un utente.