Tommaso Zorzi, nuovamente in crisi l’amicizia con Aurora Ramazzotti? Segnalazione

È nuovamente in crisi l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti? A far pensare ciò è stata l’assenza della figlia di Michelle Hunziker alla festa di compleanno dell’ex gieffino, avvenuta nei giorni scorsi. Ad alimentare il rumor è stata la segnalazione del settimanale Chi.

AMICIZIA IN CRISI – Come è oramai noto, l’amicizia tra Tommaso e Aurora ha vissuto un momento di crisi prima che il ragazzo prendesse parte al GF Vip. A rivelarlo era stato proprio Zorzi, ammettendo di voler riallacciare i rapporti con l’amica. Conclusa l’avventura nel reality di Alfonso Signorini, tra lui e la Ramazzotti è tornato il sereno.

Dopo la nascita del piccolo Cesare, il figlio che Aurora ha avuto dal compagno storico Goffredo Cerza, Tommaso ha assunto il ruolo di zio, mostrandosi sempre felice dell’arrivo del piccolo.

Nei giorni scorsi, l’ex gieffino ha organizzato una lussuosa festa in occasione dei suoi 29 anni. Oltre all’assenza degli altri ex gieffini, a stupire è stato anche il fatto che la figlia di Eros Ramazzotti non fosse presente all’evento. A rivelarlo è stato proprio il settimanale di Alfonso Signorini:

“Tommaso Zorzi ha festeggiato il compleanno al Museo della scienza e della tecnologia di Milano. Ta gli ospiti, Paola Barale, Brenda Lodigiani, Max Pezzali e Csaba dalla Zorza, sua compagna di avventure a Cortesie per gli ospiti. Assenti gli ex gieffini (forse per segnare un taglio con il passato e l’inizio di una nuova vita? Ma soprattutto, a sorpresa, la sua amica Aurora Ramazzotti. Perché?”.