Tommaso Zorzi presto protagonista in tv, l’annuncio dalla BBC: “Condurrà 2 nuovi programmi”

Tommaso Zorzi prosegue la sua carriera in televisione: l’influencer proprio poche ore fa ha confermato di avere non uno ma ben due progetti in ballo. E anche questi, come Drag Race, sono internazionali.

Zorzi infatti sarà protagonista di 2 nuovi format, entrambi per il gruppo Discovery. Il primo si intitola Tailor Made – Chi ha la stoffa? (arriverà su Discovery+ quest’estate e successivamente in chiaro su Real Time), mentre il secondo è Questa è casa mia (si tratta dell’adattamento di This is my House).

Il secondo andrà in onda a partire da maggio su Real Time. Il primo programma è molto simile a “Bake off” e vede i concorrenti sfidarsi con ago e filo. Il secondo invece vede al centro quattro persone che sostengono di essere i proprietari della stessa casa: i giudici indovineranno chi dice la verità.

A fare l’annuncio in anteprima della sua conduzione è stata la BBC. A dirlo lo stesso Zorzi: “Ebbene sì, ragazzi. Lo ha annunciato la BBC quindi ve lo posso annunciare pure io. Condurrò le versioni italiane di The Greatest British Sewing Bee e This Is MY House. Che si chiameranno Tailer Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia. Sono molto felice”.

ma Tommaso è anche al lavoro sulla seconda stagione di Drag Race Italia. Saranno dunque in totale tre gli impegni televisivi che vedranno Zorzi impegnato nei prossimi mesi: “Quindi mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l’ora, raga.”, ha detto.