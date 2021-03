Tommaso Zorzi, pulizia su Instagram: nel mirino non solo la Salemi

Coronato vincitore della quinta edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi ha già iniziato la sua strada nel piccolo schermo. Ieri sera è infatti andata in onda la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, dove l’ex gieffino ha vestito i panni di opinionista.

Nell’attesa di rivederlo ancora una volta in televisione, ai fan non è sfuggito un dettaglio sui social. Zorzi ha infatti effettuato una pulizia sui social, togliendo ‘il segui’ a Giulia Salemi. Nel mirino dell’ex concorrente del GF Vip non è finita solo l’oramai ex amica, ma altri ex volti del reality.

PULIZIE SUI SOCIAL – Giorni prima su Twitter il ragazzo aveva annunciato che avrebbe fatto pulizia sui social. Da quanto notato dai suoi tantissimi follower, il rampollo meneghino ha voluto smettere di seguire tre sue ex inquiline.

Tommaso ha smesso di seguire Giulia Salemi, con cui c’è stato un turbolento percorso al GF Vip, culminato con la fine della loro amicizia. Sebbene l’influencer italo-persiana avrebbe voluto recuperare il rapporto con il rampollo meneghino, di tutt’altra idea è proprio quest’ultimo. Durante una recente intervista a Verissimo, Tommaso ha infatti dichiarato: “Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima”.

Nel mirino, però, non c’è finita solo la Salemi. Zorzi ha infatti tolto il seguì anche Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Sebbene il forte legame instaurato all’interno della casa con la giornalista e conduttrice, il vincitore del GF Vip si è detto deluso da alcuni comportamenti visti una volta finito il programma. Non è però sceso nei dettagli, mettendo fine al discorso con: “Non vorrei tornare sull’argomento perché non vorrei dare loro adito di stare un’altra stagione dalla D’Urso”.