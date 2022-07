Tommaso Zorzi, replica ad insulti omofobi: “Diamo un volto all’odio”

Nella giornata di ieri Tommaso Zorzi ha deciso di replicare agli ennesimi insulti omofobi ricevuti. Questa volta ha deciso di pubblicare il volto della donna che lo ha insultato, commentando l’accaduto.

“Diamo un volto all’odio” – Nonostante la volontà di godersi una tranquilla giornata di relax, Tommaso si è trovato ad essere insultato in privato. Questa volta ha deciso di svelare il volto dell’utente di Instagram, ossia una donna di 34 anni in dolce attesa:

“Beatrice, una donna incinta, che invece di dedicarsi all’amore per la creatura si dedica all’omofobia. Diamo un volto all’odio“.

A chi, con provocazione, ha chiesto a questa Beatrice cosa farebbe se suo figlio fosse gay, lei ha così risposto: “Sarebbe un problema da affrontare“. Zorzi ha voluto rendere pubblico questa risposta, commentando: “Mi auguro davvero di no perché sarebbe troppa la sua sofferenza con una madre così”.

Per concludere Tommaso Zorzi ha voluto spiegare il perché di tale sfogo, chiedendo che comunque la ragazza non venga presa di mira sui social. Nelle sue IG Stories il vincitore del GF Vip ha quindi spiegato:

“Io sinceramente sono stufo di vedere la facilità con la quale la gente si riempie la bocca e la tastiera di parole omofobe e di odio sui social. Non credo che debbano rimanere impuntiti e quando ho la possibilità di esporne uno lo faccio. Non sono d’accordo che la gente debba andare sotto alle sue foto a insultarla perché non si combatte coì, ma è anche giusto che questa gente capisca che prima o poi ci sarà qualcuno che non gliela farà passare liscia, così magari la prossima volta ci pensano un attimo. Non credo di avere gli strumenti adatti da parte del governo, dopo la bocciatura del ddl, su certe cose io che posso faccio da me”.