Tommaso Zorzi, smentisce il presunto flirt con Lorenzo Spolverato: “Non ho idea di chi sia”

Recentemente a tornare al centro dell’attenzione del gossip è stato Tommaso Zorzi. Nei giorni, si è vociferato di un presunto flirt tra il vincitore della quinta edizione del GF Vip e Lorenzo Spolverato, attuale concorrente del GF. Davanti a questo clamoroso rumor, Zorzi ha deciso di intervenire, smentendo categoricamente.

“Non ho idea di chi sia” – Il tutto ha avuto inizio quando Luisa, la madre di Shaila, ha fatto il suo ingresso nella casa del GF, facendo scoppiare la polemica. Nel salutare la figlia, infatti, la donna le ha sussurrato che Spolverato sarebbe omosessuale. Questa rivelazione non è affatto sfuggita all’attenzione del pubblico da caso.

L’argomento è stato poi affrontato nel corso di una della ultime puntate del reality, dove Lorenzo ha smentito quanto dichiarato dalla mamma dell’ex velina. Nonostante le parole del gieffino, però, sui social si è continuato a parlare della sua presunta omosessualità, facendo emergere svariati rumor.

A riportare una delle indiscrezioni su Spolverato è stata un’esperta di gossip, rivelando che il gieffino avrebbe avuto un flirt con Tommaso. Davanti a questo scoop, ad intervenire è stato proprio Zorzi, smentendolo e rivelando di aver preso seri provvedimenti con chi ha rilasciato la notizia:

“Da ieri una tale signore del gossip si sta dilettando a dare notizie assolutamente false sul mio conto riguardo un certo Lorenzo, dicendo che io ho avuto una storia o una relazione segreta con questo Lorenzo da anni e io adesso lo voglio sput***are, dicendo al mondo che è omosessuale. Cioè una roba…Quando lo leggevo ero talmente intrigato perché non sapevo chi fossero, a parte me, tutti gli altri personaggi di questa storia che lei racconta, in primis Lorenzo, che non ho idea di chi sia”.

Ha poi aggiunto:

“Ma dato che questa signora sta dando questa notizia come certa, si è beccata una bella querela per diffamazione aggravata. Può continuare a dire e fare quello che vuole, tanto sono tutte cose che io aggiungo in caso di querela. Ma volevo rassicurare tutti gli altri che non conosco assolutamente queste persone, sono completamente estraneo ai fatti. Il fatto che io solitamente non risponda mai a queste cose non significa che non le legga e che non abbiamo un impatto su di me, sulla mia famiglia, su chiunque le legga, su magari le mie situazioni private di persone con le quali ho dei rapporti veri, nella vita reale che si trovano a dover leggere illazioni di questo tipo sul mio conto. Non fa parte del gioco, non sono cose che devono per forza fare parte del gioco. O, se fanno parte del gioco, fa anche parte del gioco, fa anche parte del gioco tutelarsi”.