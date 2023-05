Tommaso Zorzi, “Sta facendo il percorso per cambiare sesso”: la replica dell’ex gieffino

Nelle ultime ore è iniziato a circolare uno spiazzante e assurdo rumors che vede protagonista Tommaso Zorzi. Stando alle ultime voci l’ex volto del GF Vip avrebbe intrapreso il percorso per cambiare sesso. Davanti a tutto ciò, Tommaso ha deciso di intervenire con la sua solita ironia.

“Sta facendo il percorso per cambiare sesso” – Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha compiuto 59 anni e per l’occasione ha organizzato una festa a cui hanno preso svariati volti noti. A prendere parte al party è stato anche Zorzi, ex concorrente e vincitore della quinta edizione del GF Vip.

Ovviamente su Instagram sono stati pubblicati diverse foto scattate durante l’evento, proprio sotto ad una di queste è apparso un commento che ha destato l’attenzione dell’influecer. Sotto a un post un utente ha così commentato:

“A Milano gira voce che Tommaso Zorzi sta facendo il percorso per cambiare sesso…ma è vero? Che si stia rivolgendo a Giacomo Urtis e ha già fatto la mastoplastica additiva. Il fans club di Battipaglia in queste ore sta vivendo ore di apprensione perché è impossibile che due maschi alfa diventino donne. Siamo molto agitati, rispondici”.

Non è ancora chiaro se l’utente fosse serio, quindi che realmente stia girando tale rumors, oppure stesse semplicemente prendendo in giro il ragazzo. Nonostante tutto, però, Tommaso Zorzi ha deciso comunque di intervenire e di chiarire la situazione. L’ex gieffino ha così replicato all’assurdo commento: “Tranquillizzo il fan club di Battipaglia che non ho il seno”.