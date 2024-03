Tommaso Zorzi torna sul piccolo schermo: sarà uno dei giudici di Cortesie per gli Ospiti

Tommaso Zorzi, noto influencer e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, farà il suo ritorno sul piccolo schermo come giudice nel celebre programma televisivo di Real Time, Cortesie per gli Ospiti. Il programma, che festeggia la sua ventesima edizione, tornerà in onda quotidianamente a partire dal prossimo lunedì 25 Marzo.

Ritorno in grande stile

Zorzi, che in passato ha anche partecipato al programma come concorrente insieme alla sorella Gaia, si unirà a Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi nel ruolo di esperto di design. Prenderà il posto di Luca Calvani, a sua volta sostituto di Diego Thomas. Il suo compito sarà quello di visitare le case dei vari partecipanti e dare il suo giudizio.

L’annuncio di questa nuova avventura è stato fatto direttamente da Zorzi durante una sua ospitata a Che Tempo che Fa, anche se aveva anticipato tutto sui social. Ha inoltre aggiunto che i primi concorrenti ad essere giudicati saranno gli agenti immobiliari di Casa a prima vista, un altro programma di punta di Real Time.

Per Zorzi, questa sarà una sorta di ritorno a casa su Real Time dopo soli due anni dalla conduzione di Tailor Made – Chi ha la stoffa?. Oltre a queste esperienze televisive, Zorzi ha condotto altri due programmi su Discovery Italia: Questa è casa mia! e Drag Race Italia. Ora si aggiunge questa nuova avventura come protagonista di Cortesie per gli Ospiti.

Durante la sua ospitata da Fabio Fazio, Zorzi ha anche parlato della sua passione per il modernariato e l’arte contemporanea, definendo la sua casa un riflesso di sé stesso, nonostante possa sembrare quella di un uomo di 50 anni a chi non lo conosce.