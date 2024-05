Tommaso Zorzi, vittima di una brutta disavventura: “Sequestrato per due ore”

Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad una spiazzante rivelazione. L’ex volto del GF Vip, infatti, ha confessato di aver denunciato un condomino del palazzo in cui affitta appartamenti, accusandolo di averlo sequestrato per un paio d’ore.

“Sequestrato per due ore” – Recentemente il noto volto televisivo ha voluto condividere con i numerosi fan su Instagram quanto gli è accaduto negli ultimi mesi. Zorzi, infatti, ha confessato di aver sporto una denuncia contro ignoti poiché sequestrato da una persona di cui non conosce il nome e che non gradirebbe la sua attività di Airbnb.

” I fatti si svolgevano circa 3 mesi fa, nel condominio dove possiedo 2 appartamenti che affitto regolarmente sia perché sono registrati al comune, sia perché è permesso dal regolamento condominiale, li affitto su AirBnB o come affitti brevi regolarmente. Ad alcuni condomini questo non sta bene, sono infastiditi da questo, ci pago pure le tasse. Questa è la premessa”, ha così esordito Tommaso nelle sue IG Stories.

Successivamente, l’ex gieffino ha spiegato che lui e un suo amico architetto si sono recati in quel palazzo perché voleva mostrare a quest’ultimo una cosa. Il ragazzo, però, non aveva le chiavi e quindi ha atteso che arrivasse uno dei condomini per entrare:

“Ho pensato di aspettare un condomino per entrare, arriva un condomino, tra l’altro uno di quelli a cui questi affitti non vanno giù. Inizia ad essere poco simpatico, tirando fuori questa storia di AirBnB lo seguo per andare verso i garage, i garage sono separati dal resto del palazzo da questa porta che si apre con una chiave. Eravamo io, questo condomino e l’amico architetto”.

Ha poi aggiunto: “Ma arriviamo al clou, questo signore che continua a rompere i coglioni su questa questione AirBnB, questo condomino se ne va, mi chiude a chiave di proposito nel garage, di fatto sequestrandomi, e sapeva che non avevo le chiavi. Era un Sabato quindi non c’era il custode, nessuno. Sono rimasto lì tanto tempo, un paio d’ore Poi è passata una congiunta del portinaio che mi ha aperto. Questa persona si è beccata una denuncia per sequestro di persona. Avrei potuto avere un treno, un aereo, o banalmente sentirmi male, dato che soffro di ansia”.

Tommaso Zorzi ha poi concluso:

“Ho dovuto fare una denuncia contro ignoti, in quanto non conosco il nome di questo condomino, quando lo ho rincontrato nel palazzo tempo dopo, gli ho chiesto le generalità per la denuncia, e mi ha risposto “Se vuoi denunciare, il mio nome te lo devi sudare”. Alla prossima assemblea condominiale mi dovrò presentare con il mio avvocato. Vi rendete conto il tempo che uno deve buttare via perchè uno fa queste cose? Ti sembra normale che un condomino ti sequestra nel garage perchè non gli sta bene che fai AirBnB? Io rimango sempre stupito. Con me ha sequestrato anche la persona che era con me, ho un testimone. Essere chiusi contro la propria volontà, soprattutto per me che soffro di ansia è tremendo, e per fortuna non sono claustrofobico”.