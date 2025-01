Tony Effe, continua il sostegno della De Lellis: “Le vere femministe erano al concerto di Tony Effe”

Dopo l’esclusione da parte del Sindaco di Roma dal concerto ufficiale di Capodanno, Tony Effe ha scelto di non arrendersi e ha dato vita a un evento tutto suo. Il rapper, insieme ai suoi fan, ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno in un concerto che si è rivelato un grande successo.

La risposta del pubblico è stata entusiasta e, nonostante la delusione iniziale, l’artista ha dimostrato di avere ancora un enorme seguito. A sostenere la sua causa, anche la fidanzata Giulia De Lellis, che ha condiviso nelle sue storie Instagram un post di Hoara Borselli, giornalista e opinionista, che ha difeso il trapper.

“Le vere femministe erano al concerto di Tony Effe” – Hoara, presente al concerto di Effe, ha voluto commentare alcuni degli aspetti più discussi della musica del trapper. In particolare, ha risposto alle critiche mosse contro la famosa frase dell’artista che canta di voler mettere una “museruola alla sua donna”.

Secondo la Borselli, non si trattava affatto di una manifestazione di dominanza, ma di un invito a liberarsi dalle costrizioni imposte dalla società. “Sta dicendo: ribellatevi! Via quella museruola!”, ha scritto, affermando che né le ragazze né i ragazzi al concerto mostravano segni di sottomissione.

Nel suo post, la giornalista ha anche voluto affrontare il tema del politicamente corretto, che ormai sembra avere un forte impatto sulle nuove generazioni:

“Tony Effe è amato dalla parte più ribelle di questa generazione. Quella che non ne può più delle regole che voi volete imporre loro, delle parole che voi volete rendere obbligatorie, dei riti del politicamente corretto che vi hanno preso l’anima. Loro vogliono poter dire tr*ia. E quando dicono tr0ia non pensano certo alla donna merce, pensano a voltare le spalle al perbenismo“

La giornalista ha concluso il suo intervento con una provocazione diretta alle femministe: “Chiudetevi a chiave con le femministe travolte dal perbenismo. Non le ho viste le femministe quando le donne musulmane venivano chiuse in un recinto. Non le ho viste quando i genitori uccidevano Saman….Volete trovare le femministe vere, quelle che liberano le donne dai pregiudizi e dal giogo dei maschi? Sono qui“.

Giulia De Lellis, che ha subito condiviso il post della Borselli, ha accompagnato il tutto con una serie di cuori, mostrando il suo pieno supporto alla posizione della giornalista.

Tuttavia, non tutti sono d’accordo con questa difesa di Tony Effe. Durante il suo concerto di Capodanno a Iglesias, Francesco Sarcina, leader dei Subsonica, ha criticato aspramente il rapper, definendolo in modo ironico “Tony Effe dell’Effelunga” e accusandolo di “rompere i cog***” con i suoi testi ritenuti offensivi nei confronti delle donne. Le parole di Sarcina hanno aggiunto ulteriore combustibile a un dibattito che continua a dividersi, soprattutto quando si parla di musica trap.

Nonostante tutto, il Capodanno romano ha visto Tony Effe vincere la sua battaglia, con un evento che ha avuto un grande successo, confermando la sua popolarità tra i giovani. Le polemiche, come era prevedibile, non sono mancate, ma ciò non ha intaccato la sua posizione nel mondo musicale, dove continua a essere una delle figure più influenti e controverse della scena.