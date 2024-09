Tony Effe e Giulia De Lellis insieme: la foto che conferma i rumors

Tony Effe ha stupito i fan pubblicando su Instagram la prima foto ufficiale insieme a Giulia De Lellis, confermando finalmente le voci che da mesi circolavano su una loro relazione. La coppia, al centro di numerosi gossip, non aveva mai né confermato né smentito le indiscrezioni, ma questo scatto sui social sembra parlare più di qualsiasi dichiarazione.

I primi rumors

Le prime voci su un possibile flirt tra il rapper e l’influencer erano iniziate all’inizio dell’estate, quando i due erano stati avvistati insieme a Napoli dopo un concerto. Da quel momento, i rumors si sono intensificati, sostenuti anche da alcune dichiarazioni enigmatiche di Giulia De Lellis. In un’intervista, aveva detto: “Il mio cuore è leggero e forse non è neanche più troppo solo”, un indizio che molti hanno interpretato come una conferma implicita della relazione.

Nella foto pubblicata da Tony Effe su Instagram, i due appaiono sorridenti e complici, mano nella mano all’interno di un’auto. Questo gesto intimo ha ulteriormente alimentato le speculazioni su un legame sentimentale tra i due.

Il carosello di immagini condiviso dal rapper sembra essere una sorta di dichiarazione pubblica, anche se nessuno dei due ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla loro relazione.

La foto segna la prima volta in cui la coppia appare insieme sui social, e potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase per loro. Ora, i fan sono in attesa di ulteriori sviluppi e, magari, di una conferma definitiva da parte di Tony Effe e Giulia De Lellis.