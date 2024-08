Tony Effe e Giulia De Lellis: nuova coppia dell’estate?

La possibile relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis è il grande enigma dell’estate nel mondo del gossip. L’influencer e il cantante non hanno confermato né smentito le voci, lasciando i fan a caccia di indizi su un loro possibile legame.

Nuovi indizi sul flirt

Recentemente, i follower hanno notato un dettaglio interessante: Tony e Giulia avrebbero frequentato la stessa palestra per un allenamento, come riportato da una segnalazione a Deianira Marzano, esperta di gossip. Marzano ha osservato che le foto dei due sono state postate a distanza di tempo l’una dall’altra, suggerendo che Giulia potrebbe aver ritardato la pubblicazione per non attirare l’attenzione: “Pubblicate anche se con orari diversi, magari lei l’ha messa dopo per non destare curiosità”, si legge nelle sue storie su Instagram.

Le voci di una possibile storia d’amore tra Tony e Giulia non si fermano qui. I due sono stati visti insieme per la prima volta al concerto di Geolier, e successivamente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove sono stati notati vicini in diversi momenti della serata.

Durante l’evento, si vocifera che Giulia abbia avuto una scenata di gelosia, ma il gesto del rapper di prestarle la giacca non è passato inosservato. Tony Effe ha spiegato così l’accaduto: “Ho prestato la giacca a una signorina che aveva freddo”.

Questi indizi hanno alimentato ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione, ma al momento, Tony Effe e Giulia De Lellis continuano a mantenere il riserbo sulla natura del loro rapporto.