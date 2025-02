Tony Effe, farà la proposta a Giulia De Lellis? La replica del rapper

Tra i 29 artisti in gara al Festival di Sanremo 2025, Tony Effe è uno dei protagonisti. Il rapper romano si esibirà questa sera, martedì 11 febbraio, con il brano “Damme ‘na mano”. Arrivato a Sanremo domenica 9 febbraio insieme alla fidanzata Giulia De Lellis, la coppia ha subito attirato l’attenzione.

Dopo l’indiscrezione sulle 4mila rose che l’artista avrebbe ordinato per la compagna, sono iniziate le prime speculazioni sulla coppia. C’è chi, infatti, ha iniziato a pensare che il rapper sia pronto a fare la proposta di matrimonio all’influencer. Davanti a queste ipotesi, a rispondere è stato proprio il rapper, spiazzando i fan.

LA REPLICA DEL RAPPER – Il tutto ha avuto inizio con lo scoop lanciato da Il Corriere della Sera. Secondo quanto scoperto dal quotidiano, Tony avrebbe ordinato 4mila rose rosse per Giulia, scatenando speculazioni su una possibile proposta di matrimonio.

La domanda è stata lanciata direttamente a Tony durante l’inaugurazione del suo chiosco di street food “Damme da magnà”, quando un fan gli ha chiesto: “Tony, ma questa proposta di matrimonio?”. La risposta, un enigmatico “No comment”, ha alimentato i sospetti. Lo chef Ruben Bondì, scherzando, ha aggiunto: “Quando le darà l’anello, se sposa”. Un gioco di parole che ha messo ancora più pepe sulla vicenda.

Alcuni sostengono che le rose siano un gesto per festeggiare San Valentino, ma la verità resta un mistero. Nonostante il loro fidanzamento recente, Tony e Giulia sembrano inseparabili, e chissà che, in un clima già pieno di sorprese, il Festival non nasconda qualche novità romantica in arrivo.