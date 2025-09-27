Giulia De Lellis, è pronta per il parto. La strana richiesta di Tony Effe all’ospedale

La gravidanza di Giulia De Lellis, ormai, è agli sgoccioli. Tony Effe, in vista dell’imminente arrivo della piccola Priscilla, sta curando tutti i preparativi nel dettaglio.

Stando a quanto riportato da “Diagospia”, il rapper si è recentemente messo in contatto con lo staff dell’ospedale “Gemelli” di Roma per far riservare alla compagna un reparto speciale.

I due non sono gli unici che attendono di diventare genitori.Anzi, qualcuno lo è diventato qualche giorno fa. Elisa Visari ha da poco dato alla luce Liam. Nonostante, la De Lellis e il Damante, dopo la rottura, siano rimasti in buoni rapporti; l’influencer pubblicamente non si è congratulata per la nascita del piccolo. Probabilmente, l’avrà fatto in privato.

Anche Cecilia Rodriguez, grande amica di Giulia, è in dolce attesa. Le due si sono conosciute, grazie al Grande Fratello Vip. Dalla fine di quell’esperienza, si sono sempre mantenute in contatto. La loro non è stata, dunque, una frequentazione passeggera. Anzi, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha partecipato, in compagnia del cantante, alle nozze di Ignazio Moser e della modella argentina.

Tony Effe è sulle pagine gossip, non solo per la sua particolare richiesta all’ospedale; ma anche, per i suoi ultimi ritocchini. Il chirurgo estetico Jacopo Gardellin, recentemente, si è espresso sull’argomento:” È rifatto. Nessuna diplomazia, lo dico così. Tra noi, sappiamo tutto. Noi colleghi sappiamo tutto delle persone famose. Che cos’ha fatto? 100% sia botox che filler. Poi ci sono cose di cui non potrei parlare perché non è il mio ambito”.