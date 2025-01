Tony Effe, i tormenti del trapper: preoccupato per Fedez e Giulia De Lellis

Il countdown per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo è ormai iniziato: la kermesse musicale più attesa d’Italia andrà in onda dal 11 al 15 febbraio su Rai1, Radio2 e RaiPlay.

Quest’anno, a condurre la manifestazione, ci sarà ancora una volta Carlo Conti, che ritorna al timone dopo aver già guidato il Festival nelle edizioni del 2015, 2016 e 2017. Mentre l’attenzione si concentra sulla nuova edizione, non mancano però le indiscrezioni sui protagonisti che calcheranno il palco dell’Ariston.

PREOCCUPATO PER FEDEZ E GIULIA DE LELLIS – Tra i Big in gara c’è anche il trapper Tony Effe, che, stando a quanto riferito dal giornalista Alberto Dandolo nel magazine Oggi, sarebbe particolarmente preoccupato per la sua partecipazione.

Secondo la penna di Dagospia, l’artista sarebbe preoccupato che il suo brano venga oscurato dai gossip vista la presenza di Fedez, suo ex amico e ora “rivale”, e Giulia De Lellis, sua attuale fidanzata:

“Si parla di grosse preoccupazioni di Tony Effe e Sanremo, dove non solo ritroverà il grande nemico Fedez, ma la fidanzata Giulia De Lellis, ex di Irama in gara anche lui. Il discusso rapper Tony Effe è molto inquieto per la virata gossippara che sta prendendo la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival della canzone italiana. Dopo essersi ritrovato in gara il suo storico antagonista Fedez, è notizia di queste ore che la sua fidanzata, la star del web e conduttrice tv Giulia De Lellis sarà tra le opinioniste di punta del Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan. La vivace Giulia infatti in passato è stata fidanzata sia con il cantante in gara Irama che con il pilota Andrea Iannone, attuale compagno di un’altra star di Sanremo 2025: la appassionata Elodie!”.