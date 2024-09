Tony Effe, la reazione al Tapiro d’oro

Il dissing tra i due titani della musica Tony Effe e Fedez e che ha coinvolto anche terze persone, come Chiara Ferragni, è ancora un argomento scottante. Ieri, Valerio Steffelli, inviato del programma “Striscia la Notizia”, ha consegnato il tapiro d’oro a Tony Effe.

SI TRATTA UN FAKE DISSING?- A seguito della pubblicazione della canzone “Allucinazione collettiva” di Fedez e dell’aumento esponenziale dei followers di Tony, molti hanno iniziato a pensare che quanto successo tra i due cantanti non fosse nient’altro che il frutto di un’azione di marketing, studiata a tavolino. Lo stesso Valerio ha colto l’occasione per porre questa domanda ai due cantanti.

LA REAZIONE DI FEDEZ- Il primo a ricevere il tapiro è stato Fedez. Nel suo caso, l’oggetto presenta dei ricci che richiamano ironicamente quelli di Tony. La risposta del cantante milanese alla domanda in questione è stata molto evasiva. Quello che ha tenuto a precisare è che lui è ” un patatone, anzi un cogli*one”.

LA REAZIONE DI TONY- Reazione diversa è stata quella di Tony. Nel suo caso, si tratta del primo tapiro mai ricevuto. Al rapper sono state poste diverse domande. Tra queste, gli è stato chiesto del presunto flirt con Chiara Ferragni, vista la sua canzone. Lui sostiene di non saper niente. Queste stesse parole sono state ripetute in un primo momento anche riguardo la domanda sull’azione di marketing. Com’è possibile che proprio lui che ha dato vita al dissing, non ne sappia niente ? In un secondo momento, Tony ha aggiunto ” Ognuno fa il suo, lavoriamo e basta”. Risposta che lascia tutti molti perplessi.

Alla vista del tapiro è rimasto entusiasta, spera di riceverne altri. Ha aggiunto sarcasticamente che questo oggetto fosse l’unica cosa realmente voluta da lui. Il dubbio che fosse tutto deciso a tavolino, rimane; sarà così?