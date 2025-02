Tony Effe, polemica a Sanremo: “Sono inca**ato nero”

“Per me Sanremo finisce oggi”. Con queste parole Tony Effe ha espresso la sua delusione, in modo diretto e senza mezzi termini, dopo che gli organizzatori del Festival gli hanno vietato di indossare la sua iconica collana durante l’esibizione della terza serata.

“Sono inca**ato nero” – Intervistato da Radio 2, il rapper ha spiegato: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Sono arrabbiatissimo. Adesso sono cazzi loro”. La scelta di privarlo di un elemento distintivo del suo look, una catena d’oro che è quasi un simbolo del suo stile, non è passata inosservata.

Nel corso della serata, Tony Effe si è presentato sul palco senza la sua celebre collana, creando una chiara differenza rispetto alle immagini postate sui social, dove il gioiello era ben visibile. Il cantante ha poi sottolineato con un esempio: “Non puoi togliere la collana a Tony Effe, è come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti, non è più Carlo Conti. Diresti cos’ha? Qual è il problema?”. Parole che hanno subito suscitato reazioni, facendo crescere la curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori.

Subito dopo la performance, Tony Effe ha confermato la sua frustrazione a Rai Radio 2, dove si è presentato con un atteggiamento piuttosto visibile, ancora arrabbiato:

“Mi hanno tolto la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedete a loro, sono incazzato nero. L’ho rimessa e adesso sono cazzi”. La polemica, che non ha tardato a diffondersi sui social, ha suscitato reazioni varie, da chi ha espresso disappunto per il trattamento ricevuto dal rapper a chi ha ironizzato sulla situazione: “Finalmente, abbiamo la polemica che ci mancava”.

Poco dopo, in diretta al DopoFestival, Tony Effe ha confermato di essere determinato a lasciare il Festival: “Per me è finita stasera, me ne vado”. Nonostante ciò, più tardi, ha cambiato toni, dichiarando che avrebbe comunque partecipato alla serata successiva, dove si sarebbe esibito con Noemi in un tributo a Franco Califano.