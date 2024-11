Tony Effe: “Quando ero piccolo mi dicevano solo che ero bello, così ho deciso di imbruttirmi”

Tra i volti più noti e chiacchierati del panorama trap e rap italiano, Tony Effe si è raccontato in una lunga intervista a GQ. L’artista ha voluto mostrare un lato di sé inedito, andando oltre alla sua immagine di ragazzo sicuro di sé che ha sempre esposto.

“Da piccolo mi imbruttivo” – Recentemente intervistato da GQ, Effe ha voluto raccontarsi fin dalla sua infanzia. Il 34enne non ha nascosto di essere consapevole di essere bello, ammettendo, però, che questo aspetto l’ha segnato nella sua adolescenza:

“Sin da bambino sono sempre stato abituato a essere il bello del gruppo. A scuola ero sempre tipo “lui è quello che fa i film, che bello che è, no?” e questa cosa mi dava fastidio. Era l’unica cosa che mi dicevano”.

Il fastidio e disagio provato nell’avere questa etichetta addosso, Tony ha rivelato di essere addirittura arrivato ad imbruttirsi:

“Da adolescente mi imbruttivo, mi facevo i capelli con la lametta, le sopracciglia, cose così. Poi ho capito che era una cosa che faceva parte di me e allora ho iniziato a giocarci: con le persone quando mi chiedono le foto, sui social, in pubblico. Ho sempre detto che sono il più bello di Italia, è diventata una mia cifra. È tipico dei rapper dire “io sono il più forte, io sono il più bravo” e allora io ho iniziato a dire “io sono il più bello”.

IL RECENTE SUCCESSO – Nel parlare della sua carriera, Tony Effe ha parlato dell’incredibile successo ottenuto con l’uscita dell’album Icon e il singolo Sesso e Samba

“Secondo me in qualche modo è venuto fuori il personaggio simpatico ma anche l’artista. Questi risultati non me li aspettavo neanche io, sono sincero. E poi forse l’ascoltatore medio che non mi conosce è un po’ passato da “Tony Effe è un deficiente” a “Tony Effe è un deficiente, però sto ascoltando le sue canzoni”. Magari mi sentono per radio, non hanno del tutto cambiato il loro giudizio su di me, però si ritrovano a cantare i miei pezzi e ritornelli”.